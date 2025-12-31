Banda della Panda | assaltato un altro sportello bancomat | un boato ma il forziere resiste

Nella notte tra lunedì e martedì, un nuovo assalto alla banda della Panda si è verificato a Pieve Fissiraga, in provincia di Lodi. Un’esplosione ha colpito un sportello bancomat in via Principale, ma il forziere ha resistito, lasciando invariato il contenuto. L’episodio si inserisce in un pattern di attacchi che coinvolgono frequentemente questa gang, con interventi sempre più mirati e silenziosi.

Pieve Fissiraga (Lodi), 30 dicembre 2025 – La gang della Panda colpisce ancora: in piena notte, tra lunedì e martedì, poco dopo le tre e mezza, un boato in via Principale a Pieve Fissiraga ha squarciato il silenzio della zona periferica del paese. I ladri bombaroli infatti hanno preso di mira l’ ennesimo sportello bancario, saturando una fessura con esplosivo all’interno della classica “marmotta“, facendolo poi esplodere. L’obiettivo è stato il punto prelievo della Bpm che eroga il servizio senza filiale operativa. Il botto è stato potente tanto da far schizzare pezzi di plastica e di metallo sull’asfalto della strada adiacente, ma il cestello con le banconote ha resistito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Banda della Panda: assaltato un altro sportello bancomat: un boato ma il forziere resiste Leggi anche: Colpo della banda del botto, assaltato con l’esplosivo il bancomat di Ranica Leggi anche: Boato nella notte a Torremaggiore: salta in aria sportello bancomat della filiale 'Bper' Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Lodi, altro colpo della banda dei bancomat: nel 2025 sono stati diciotto. Le... - Le Avventure Della Banda Dei Monelli E Dei Vagabondi facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.