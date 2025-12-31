Bambino di 3 anni muore intossicato da monossido di carbonio nel bresciano

Un bambino di 3 anni ha perso la vita a Calvagese della Riviera, in provincia di Brescia, a causa di un'intossicazione da monossido di carbonio all’interno di un’abitazione privata. L’incidente ha coinvolto anche altri membri della famiglia, vittime di un’intossicazione che ha richiesto interventi di emergenza. La vicenda evidenzia l’importanza di controlli e prevenzione per garantire la sicurezza domestica.

Un bambino di tre anni è morto a Calvagese della Riviera, in provincia di Brescia, dove una famiglia è rimasta intossicata dal monossido di carbonio sprigionatosi all'interno di un'abitazione privata. Tre le vittime dell'intossicazione, tutte di nazionalità pakistana: una donna di 30 anni e i suoi due figli di 5 e 3 anni. La madre e il bambino più grande sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale Poliambulanza. Per il figlio più piccolo, invece, non c'è stato nulla da fare.

