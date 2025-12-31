Balotelli nuova avventura negli Emirati? L’Al Ittifaq avanza la proposta e il bomber riflette sul futuro

Mario Balotelli potrebbe presto affrontare una nuova esperienza calcistica negli Emirati Arabi Uniti. L’Al Ittifaq ha manifestato interesse e ha avanzato una proposta al giocatore, che ora sta considerando questa opportunità per il suo futuro professionale. La decisione definitiva dipenderà dalle valutazioni personali e dalle condizioni offerte, in un contesto di mercato in continua evoluzione. Restano da capire i prossimi passi del calciatore in questa fase di valutazione.

Balotelli verso una nuova sfida negli Emirati: l’Al Ittifaq ci prova e il giocatore valuta la destinazione. Le ultimissime Il futuro di Mario Balotelli potrebbe nuovamente prendere una direzione lontana dall’Europa. Come riportato da Gianluigi Longari, l’attaccante bresciano ha ricevuto una proposta ufficiale dall’Al Ittifaq, club con sede a Dubai. Dopo la breve e turbolenta . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

