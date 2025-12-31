Balotelli nuova avventura a Dubai? Riflessioni in corso per l’ex Inter | ecco dove potrebbe andare

Mario Balotelli valuterebbe una possibile esperienza a Dubai, con alcune opzioni sul tavolo. Dopo le sue esperienze in Italia e all’estero, il calciatore sta considerando le prossime tappe della sua carriera. Le decisioni sono ancora in fase di valutazione, e si attendono sviluppi nelle prossime settimane. Questa eventuale trasferimento potrebbe rappresentare un nuovo capitolo per l’attaccante, in un contesto diverso da quelli affrontati finora.

Inter News 24 a giocare. Le ultimissime. Il futuro calcistico di Mario Balotelli sembra destinato a tingersi nuovamente di colori esotici, allontanandosi dai riflettori del calcio europeo che conta. L'attaccante bresciano, tornato nella lista degli svincolati dopo la complessa e sfortunata parentesi vissuta con la maglia del Genoa, si trova oggi davanti a un bivio decisivo per scrivere i capitoli finali della sua carriera. Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate dall'esperto di mercato Gianluigi Longari, il classe '90 ha ricevuto una proposta contrattuale ufficiale dall' Al Ittifaq, ambizioso club con sede a Dubai.

