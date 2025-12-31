Ballando con le stelle e Milly Carlucci rivoluzione Rai dopo l’ultima edizione

Ballando con le stelle e Milly Carlucci potrebbero presto subire importanti cambiamenti. Dopo l’ultima edizione, si ipotizzano modifiche che potrebbero influenzare il futuro di questi programmi di punta di Rai Uno. Le novità sono ancora in fase di valutazione, ma segnalano un possibile nuovo corso per il prime time e l’access prime time della rete pubblica.

Due dei programmi simbolo del prime time e dell'access prime time di Rai Uno potrebbero presto cambiare indirizzo, aprendo uno scenario inedito per la prossima stagione televisiva. L'ipotesi di un trasloco riguarda due titoli storici come Ballando con le Stelle e Affari Tuoi, entrambi al centro di indiscrezioni che parlano di nuove location a partire dall'autunno 2026, con un inevitabile carico di reazioni e polemiche già esplose sui social. Per Ballando con le Stelle il tema è particolarmente delicato, perché il programma è legato a doppio filo alla sua casa storica.

