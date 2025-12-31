Baldanzi futuro in bilico | il Verona torna alla carica

Con l’arrivo del mercato invernale, il nome di Tommaso Baldanzi torna a essere al centro delle principali discussioni di mercato. Il giovane talento del Verona, ancora in bilico tra rinnovo e trasferimento, rappresenta uno degli obiettivi più monitorati dalle società interessate alle sue prestazioni. La situazione attuale evidenzia come il suo futuro possa ancora riservare diverse evoluzioni, mantenendo alta l’attenzione degli addetti ai lavori.

Il nome di Tommaso Baldanzi è destinato a tornare d’attualità con l’avvicinarsi del mercato invernale. Il trequartista della Roma, fin qui utilizzato con il contagocce da Gian Piero Gasperini, è uno dei profili che potrebbero cambiare scenario per ritrovare continuità e centralità. A muoversi con maggiore decisione è l’ Hellas Verona, che aveva già provato a portarlo in gialloblù durante l’estate senza riuscire a chiudere l’operazione. L’idea, però, non è mai stata accantonata. Zanetti spinge per il ritorno. Il filo che lega Baldanzi al Verona passa da Paolo Zanetti. L’attuale tecnico scaligero lo conosce bene per averlo allenato ai tempi dell’Empoli e ne apprezza soprattutto la capacità di muoversi tra le linee, accendere la manovra e dare imprevedibilità negli ultimi trenta metri. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

