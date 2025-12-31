Bakambu vive una Coppa d’Africa assurda | in Marocco senza vestiti né effetti personali
Cédric Bakambu sta vivendo un’esperienza insolita alla Coppa d’Africa, dopo aver perso tutte le sue valigie in Marocco. L’attaccante del Betis ha condiviso sui social la situazione, senza effetti personali dall’arrivo, ma nonostante le difficoltà, il Congo si è qualificato agli ottavi, affrontando l’Algeria. Questa vicenda mette in luce le sfide impreviste che possono verificarsi durante un torneo internazionale.
L’attaccante del Betis denuncia sui social la perdita delle valigie in Marocco: senza effetti personali dall’arrivo alla Coppa d’Africa, ma il Congo vola comunque agli ottavi contro l’Algeria. 🔗 Leggi su Fanpage.it
