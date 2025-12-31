Bagheria attese un centinaio di persone al pranzo solidale per brindare al nuovo anno

Il “Pranzo solidale dei popoli” a Bagheria si terrà lunedì 5 gennaio nella palestra del plesso Bagnera, organizzato dalla comunità di Sant'Egidio. L’evento prevede la preparazione e distribuzione di oltre cento pasti destinati ai più fragili e ai cittadini in difficoltà, offrendo un’occasione di condivisione e solidarietà all’inizio del nuovo anno. Un momento di sostegno e vicinanza per tutta la comunità locale.

A Bagheria arriva il "Pranzo solidale dei popoli". L'appuntamento, in programma lunedì 5 gennaio nella palestra del plesso Bagnera, è stato proposto dalla comunità di Sant'Egidio che sta preparando oltre cento pasti per la comunità di Bagheria destinati ai più fragili ma anche concittadini.

