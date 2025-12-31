Baby K chi è il fidanzato Edoardo Dionea Cicconi

Edoardo Dionea Cicconi è il fidanzato di Baby K, nota artista italiana. Imprenditore romano, è il fondatore del collettivo artistico Duskmann. La loro relazione dura da almeno tre anni e rappresenta un importante legame nella vita della cantante. Dionea Cicconi è riconosciuto nel suo settore come un artista di successo e apprezzato.

Edoardo Dionea Cicconi, come dicevamo, è un artista molto apprezzato e affermato nel suo ambito. Classe 1985, è originario di Roma. Dopo aver studiato filosofia, Edoardo Dionea Cicconi si è dedicato alla fotografia e alla musica, per poi fondare due club, l'Alchemy e Vicious Club, organizzando diversi eventi nella capitale. Dunque, per diversi anni si è dedicato alla movida, per poi cominciare con la sua arte. Edoardo è co-fondatore del collettivo artistico Duskmann, che si occupa da vicino di fotografia, audio e scultura, con la sua carriera intrapresa nel 2011, inoltre la carriera del fidanzato di Baby K è poi proseguita nel campo della ricerca, con tante tappe in giro per l'Italia da Palermo a Firenze, dove ha esposto nel 2018 una installazione basata sulla vibrazione dei prismi in vetro.

