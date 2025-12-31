BB | La ribelle che dice no al sogno americano

Nel 1953, una giovane di diciannove anni catturò l’attenzione con uno scatto semplice ma carico di significato. La sua immagine, con capelli scuri raccolti e sguardo intenso, rappresenta una figura che sfida le aspettative dell’epoca. Questa fotografia diventa il punto di partenza per esplorare una storia di ribellione e di rifiuto del sogno americano, evidenziando la forza di chi sceglie di seguire la propria strada.

C’è una fotografia del 1953 che ritrae una ragazza di diciannove anni, capelli scuri raccolti in una coda, sguardo timido ma già magnetico. È Brigitte Bardot al Festival di Cannes. Nessuno può immaginare che quella ragazza farà esplodere il cinema mondiale, né che dirà “no” a Hollywood quando tutte dicono “sì”. Nata a Parigi il 28 settembre 1934, Brigitte Anne-Marie Bardot non ha certo il destino della ribelle scritto sulla culla. Famiglia borghese, educazione rigida, lezioni di danza classica. Sua madre la vuole ballerina dell’Opéra, lei invece si ritrova sulla copertina di Elle a quindici anni. 🔗 Leggi su Panorama.it

