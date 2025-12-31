Gli avvoltoi sono spesso associati a immagini negative, ma il loro ruolo nel ciclo naturale è fondamentale. Questi uccelli si nutrono di carcasse, contribuendo a eliminare rifiuti e prevenire la diffusione di malattie. La loro presenza indica un equilibrio ecologico importante, anche se spesso vengono fraintesi o disprezzati. Comprendere il loro ruolo aiuta a vedere il ciclo della vita con maggiore consapevolezza e rispetto.

"Io non ero una corrispondente. Ero al massimo una collaboratrice freelance, che nessuno si sarebbe mai sognato di mandare a godersi una guerra, spesata in un albergo a quattro stelle. Ma il 14 novembre del 2012, quando il vicecomandante delle brigate di Hamas, Ahmed al Jabari, fu liquidato da un drone Predator israeliano mentre era in macchina per tornare a casa dalla moglie per cena, il pluripremiato corrispondente dal Medio oriente del Tribune Anthony Harper si trovava a seicento chilometri di distanza, aggregato alle forze governative nei pressi di Idlib. Perciò toccò a me, la freelance Sara Byrne, essere spedita dal mio monolocale ingiallito a Gerusalemme ovest fino alla stanza 22 del The Beach Hotel, con la sua vista a perdita d’occhio sul mare e cabina idromassaggio inutilizzabile”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

