Avis Santa Maria Capua Vetere il 2025 si chiude con numeri da record | raccolti 3.590 flaconi di sangue

Nel 2025, l’Avis Comunale di Santa Maria Capua Vetere ha raggiunto un traguardo importante, con una raccolta totale di 3.590 flaconi di sangue. Questo risultato testimonia l’impegno della comunità e la costante attenzione alla solidarietà. Un bilancio positivo che conclude l’anno con numeri significativi, sottolineando l’importanza della donazione volontaria e della collaborazione tra cittadini e associazioni.

Si chiude con un risultato straordinario l’anno 2025 per l’Avis Comunale di Santa Maria Capua Vetere, che registra il record di 3.590 flaconi di sangue raccolti, confermandosi tra le realtà avisine più attive e virtuose dell’intera regione Campania.Un traguardo che rappresenta motivo di grande. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Avis Santa Maria Capua Vetere, il 2025 si chiude con numeri da record: raccolti 3.590 flaconi di sangue Leggi anche: Don Chisciotte, il cavaliere fa tappa a Santa Maria Capua Vetere da Henna Teatro e arte Leggi anche: “La malattia dell’ostrica” da Henna – Teatro e Arte a Santa Maria Capua Vetere La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Santa Maria Capua Vetere – l’AVIS comunale raccoglie il numero record di 5.390 flaconi di sangue; San Tammaro (CE) – I Carabinieri Forestale di Castel Volturno (CE) sequestrano intero fondo agricolo interessato da interventi abusivi di innalzamento della quota di campagna; Terrore in funivia a 2800 metri: 100 persone intrappolate per ore. AVIS Santa Maria Capua Vetere chiude il 2025 con un record storico: 5.390 flaconi di sangue raccolti - L’AVIS Comunale di Santa Maria Capua Vetere ha chiuso il 2025 con un record assoluto: 5. casertaweb.com

Falcone: L’Avis comunale a Santa Maria Capua Vetere per la Festa del Donatore - Bilancio più che positivo per la 35° edizione della Festa del Donatore di Sangue svoltasi il 14 ed il 15 settembre a Santa Maria Capua Vetere. 98zero.com

L’Avis comunale di Falcone a Santa Maria Capua Vetere per la 35ª edizione della Festa del Donatore di Sangue - Bilancio più che positivo per la 35ª edizione della Festa del Donatore di Sangue svoltasi il 14 ed il 15 settembre a Santa Maria Capua Vetere Bilancio più che positivo per la 35º edizione della Festa ... strettoweb.com

Dona Sangue tifa per pa vita Il Real Santa Cecilia nelle festività natalizie non riposa ed è sceso in campo insieme L'avis per incentivare amici tifosi e concittadini alla donazione - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.