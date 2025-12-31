Avi Loeb | Se 3I ATLAS è una cometa non dovrebbe avere questa caratteristica
Nel suo ultimo articolo su Medium, il professor Avi Loeb analizza le caratteristiche dell’oggetto interstellare 3I/ATLAS, evidenziando quale elemento dovrebbe mancare affinché possa essere considerato una cometa naturale. La discussione si concentra su aspetti specifici che distinguono un corpo celeste interstellare da uno tipico delle comete del nostro sistema solare, offrendo una prospettiva scientifica e accurata sull’argomento.
In un nuovo articolo pubblicato su Medium il professor Avi Loeb ha indicato quale caratteristica non dovrebbe avere l'oggetto interstellare 3IATLAS per poter essere definito una cometa naturale. Oltre la soglia rilevata, suggerisce l'astrofisico, non si può escludere la natura artificiale del visitatore venuto da lontano. 🔗 Leggi su Fanpage.it
