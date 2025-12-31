Avi Loeb | Se 3I ATLAS è una cometa non dovrebbe avere questa caratteristica

Nel suo ultimo articolo su Medium, il professor Avi Loeb analizza le caratteristiche dell’oggetto interstellare 3I/ATLAS, evidenziando quale elemento dovrebbe mancare affinché possa essere considerato una cometa naturale. La discussione si concentra su aspetti specifici che distinguono un corpo celeste interstellare da uno tipico delle comete del nostro sistema solare, offrendo una prospettiva scientifica e accurata sull’argomento.

In un nuovo articolo pubblicato su Medium il professor Avi Loeb ha indicato quale caratteristica non dovrebbe avere l'oggetto interstellare 3IATLAS per poter essere definito una cometa naturale. Oltre la soglia rilevata, suggerisce l'astrofisico, non si può escludere la natura artificiale del visitatore venuto da lontano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Oggi 3I/ATLAS è al perielio, Avi Loeb: “È il banco di prova per capire se sia un’astronave o una cometa”

Leggi anche: Per Avi Loeb 3I/ATLAS o si è disintegrato o non è una cometa naturale: i nuovi calcoli

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Perché 3I/ATLAS è ancora a livello 4 sulla Scala di Avi Loeb: “Con questi dati pronto a cambiare”; 3I/ATLAS e la coda anomala: perché le polveri sfidano i modelli cometari; Molti dicono che la NASA ha mentito sulle foto di 3I/ATLAS: ecco perché; 3I/ATLAS rilascia particelle più grandi delle comete: i nuovi calcoli di Avi Loeb sull'oggetto interstellare.

3I/ATLAS, le nuove immagini di Hubble mostrano “getti oscillanti”: l’interpretazione tecnologica di Avi Loeb - Nelle immagini di 3I/ATLAS catturate il 12 e il 27 dicembre 2025 si osserva un cambiamento significativo nella luminosità relativa e nella forma proiettata ... fanpage.it