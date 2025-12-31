Aversa piange Ferdinando Russo giudice e senatore della Repubblica

Aversa si congeda da Ferdinando Russo, giudice e senatore della Repubblica. La comunità locale perde una figura di rilievo nel campo della giustizia e delle istituzioni, che ha contribuito attivamente allo sviluppo della vita pubblica. La sua scomparsa rappresenta un momento di riflessione e di cordoglio per cittadini e istituzioni.

