Avengers Doomsday | Perché Thor ha di nuovo i capelli corti?

Nel nuovo teaser di Avengers: Doomsday, si nota un cambiamento nell’aspetto di Thor, interpretato da Chris Hemsworth, che sfoggia un taglio di capelli corti. Questa scelta estetica ha suscitato molta attenzione tra i fan, sollevando curiosità sui motivi di questa trasformazione. In questo articolo, analizzeremo i possibili motivi dietro questa decisione e cosa potrebbe rappresentare per il personaggio e la trama del film.

Il Dio del Tuono è pronto a tornare. Con il rilascio del nuovo teaser trailer di Avengers: Doomsday, i fan della Marvel hanno notato un dettaglio estetico che ha immediatamente scatenato il web: Chris Hemsworth sfoggia nuovamente un taglio di capelli corti. Questo ritorno alle origini (o meglio, allo stile di Thor: Ragnarok e Infinity War ) non è solo una scelta estetica, ma un segnale preciso sulla direzione che i fratelli Russo vogliono dare al personaggio. Il nuovo look di Thor in Avengers: Doomsday: un ritorno al “Serious Thor”. Dopo la versione più scanzonata e “colorata” vista in Thor: Love and Thunder di Taika Waititi, il teaser di Avengers: Doomsday presenta un Thor decisamente più cupo e solenne. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

