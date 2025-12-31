Recenti indiscrezioni suggeriscono un possibile ritorno di Deadpool in

Ryan Reynolds non è attualmente confermato come membro del cast dell'atteso film Marvel, ma online sono emerse delle anticipazioni. Tra un anno arriverà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo Avengers: Doomsday e, mentre stanno venendo condivisi online i teaser ufficiali, online sono apparse nuove anticipazioni. Questa volta al centro delle indiscrezioni c'è il futuro di Deadpool, il personaggio interpretato da Ryan Reynolds che ha conquistato la cima delle classifiche dei titoli più visti grazie al recente Deadpool & Wolverine. Le nuove anticipazioni su alcuni ritorni molto attesi Tra i nomi annunciati dai Marvel Studios in primavera, con un video che svelava la composizione del cast, non era presente quello della star canadese. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Avengers: Doomsday, nuove indiscrezioni sul possibile ritorno di Deadpool

Leggi anche: Una scena tagliata in Deadpool & Wolverine rivela il ruolo che avrà Gambit in Avengers Doomsday (e non sarà un eroe)

Leggi anche: Avengers: Doomsday, l’assenza di Hayley Atwell al Comic-Con scatena nuove teorie sul cast MCU

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Avengers: Doomsday, Marvel condivide il primo teaser confermando un atteso ritorno; Avengers: Doomsday, il trailer ufficiale: Chris Evans torna nel ruolo di Steve Rogers!; Avengers: Doomsday, il ritorno di Cap nel Primo teaser del nuovo film Marvel [VIDEO]; Avengers | Doomsday | Nuove voci sulla trama cancellata di Kang Dynasty.

Avengers: Doomsday, nuove indiscrezioni sul possibile ritorno di Deadpool - Ryan Reynolds non è attualmente confermato come membro del cast dell'atteso film Marvel, ma online sono emerse delle anticipazioni. movieplayer.it