Avengers | Doomsday nuove indiscrezioni sul possibile ritorno di Deadpool
Recenti indiscrezioni suggeriscono un possibile ritorno di Deadpool in
Ryan Reynolds non è attualmente confermato come membro del cast dell'atteso film Marvel, ma online sono emerse delle anticipazioni. Tra un anno arriverà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo Avengers: Doomsday e, mentre stanno venendo condivisi online i teaser ufficiali, online sono apparse nuove anticipazioni. Questa volta al centro delle indiscrezioni c'è il futuro di Deadpool, il personaggio interpretato da Ryan Reynolds che ha conquistato la cima delle classifiche dei titoli più visti grazie al recente Deadpool & Wolverine. Le nuove anticipazioni su alcuni ritorni molto attesi Tra i nomi annunciati dai Marvel Studios in primavera, con un video che svelava la composizione del cast, non era presente quello della star canadese. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
