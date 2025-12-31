Avellino truffe dello specchietto agli automobilisti | arrestato 29enne

Nella mattinata di oggi, la Polizia di Avellino ha arrestato un 29enne coinvolto in episodi di truffa dello specchietto ai danni di automobilisti. L’arresto è avvenuto in un quartiere periferico della città, nell’ambito delle attività di contrasto a questo tipo di reati. La vicenda evidenzia l’importanza di mantenere attenzione e cautela durante la guida, specialmente in periodi di maggiore afflusso di veicoli.

Truffa dello specchietto di fine anno. Stamani i poliziotti della Questura di Avellino hanno rintracciato, in un quartiere periferico del capoluogo, e tratto in arresto R.A. di 29 anni. Diversi gli episodi contestati. Ricostruito il modus operandi. In particolare, dopo aver avvicinato le auto in corsa . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Avellino, truffe dello specchietto agli automobilisti: arrestato 29enne Leggi anche: Tentata truffa dello specchietto, arrestato 29enne di Avellino Leggi anche: Avellino, arrestato l'autore delle cosiddette "truffe dello specchietto" Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Arrestato ad Avellino il 29enne "spericolato" che simulava incidenti con la truffa dello specchietto - Arrestato ad Avellino un 29enne accusato di truffa dello specchietto ed estorsione: simulava incidenti per ottenere denaro dagli automobilisti. virgilio.it

Tentano la truffa dello specchietto a un 80enne, carabiniere libero dal servizio lo salva - Hanno tentato la truffa dello specchietto con un 80enne avellinese, ma si sono imbattuti in un carabiniere libero dal servizio che li ha scoperti e li ha fatti arrestare. fanpage.it

Truffa dello specchietto: due arresti a Pianodardine - Sono stati arrestati i due autori della truffa dello specchietto che lunedì mattina hanno tentato di raggirare un anziano a Pianodardine, arrivando poi ad aggredirlo. ilmattino.it

Carabinieri. Zito: furti, truffe e spaccio priorità anche nel 2026 #carabinieri #Avellino #furti #truffa #droga #telenostra - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.