Avellino Concerto dell’Epifania al Santuario del SS Rosario

Il 4 gennaio alle ore 20, presso il Santuario del SS. Rosario ad Avellino, si terrà il tradizionale Concerto dell’Epifania. L’evento, promosso dalle associazioni del Polo Umanistico con il patrocinio del Comune di Avellino, rappresenta un’occasione di musica e convivialità in occasione della festività. L’appuntamento è aperto a tutta la comunità e si inserisce nel calendario degli eventi culturali della città.

