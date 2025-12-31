Avellino Concerto dell’Epifania al Santuario del SS Rosario
Il 4 gennaio alle ore 20, presso il Santuario del SS. Rosario ad Avellino, si terrà il tradizionale Concerto dell’Epifania. L’evento, promosso dalle associazioni del Polo Umanistico con il patrocinio del Comune di Avellino, rappresenta un’occasione di musica e convivialità in occasione della festività. L’appuntamento è aperto a tutta la comunità e si inserisce nel calendario degli eventi culturali della città.
Sarà il Santuario del SS. Rosario ad accogliere, il prossimo 4 gennaio alle ore 20, il tradizionale Concerto dell’Epifania promosso dalle associazioni del Polo Umanistico, con il patrocinio del Comune di Avellino. Un appuntamento ormai consolidato nel panorama culturale cittadino, nato dalla. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: Il programma del concerto dell’Epifania, in onda subito dopo la Lotteria Italia
Leggi anche: Napoli, martedì 6 gennaio su RAI 1 la 31.ma edizione del Concerto dell’Epifania
Al Santuario del Rosario il Concerto dell’Epifania, dalla tradizione alla musica per il cinema - Rosario ad accogliere il 4 gennaio, alle 20, il Concerto dell'Epifania promosso dall'Associazione Carlo Gesualdo, dalla rivista Sinestesie, da Fontanarosa Comunità, dal Conse ... corriereirpinia.it
https://www.avellinozon.it/musica/avellino-apre-il-nuovo-anno-con-il-concerto-dellepifania-musica-sacra-e-lirica-al-santuario-del-ss-rosario/ - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.