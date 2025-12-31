Avellino collocamento a riposo di due rappresentanti storici del Comando dei Vigili del Fuoco
Il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino informa che, a partire dal 1° gennaio 2026, due dei suoi rappresentanti storici andranno in pensione. Questi professionisti hanno dedicato gran parte della loro carriera al servizio della comunità e hanno contribuito in modo significativo allo sviluppo del corpo. La loro uscita rappresenta un momento di riflessione sul percorso di servizio e sull'importanza della continuità nelle istituzioni pubbliche.
Pensionamenti annunciati ad Avellino - Il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino comunica il collocamento a riposo, a decorrere dal 1° gennaio 2026, di due appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che hanno rappresentato, per lunga parte della loro carriera, un riferimento. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
