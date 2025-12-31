Avellino arrestato l' autore delle cosiddette truffe dello specchietto
Nella mattinata di oggi, gli agenti della Questura di Avellino hanno individuato e arrestato R., responsabile delle cosiddette
Stamani i poliziotti della Questura di Avellino hanno rintracciato, in un quartiere periferico del capoluogo, e tratto in arresto R.A. di anni ventinove, resosi responsabile di alcune truffe dello “specchietto”. Nel corso di più episodi, il soggetto aveva agito con modalità reiterate e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: Tentata truffa dello specchietto, arrestato 29enne di Avellino
Leggi anche: Truffa dello specchietto sul raccordo Avellino - Salerno: 29enne bloccato in auto e arrestato in flagranza
Arrestato ad Avellino il 29enne "spericolato" che simulava incidenti con la truffa dello specchietto - Arrestato ad Avellino un 29enne accusato di truffa dello specchietto ed estorsione: simulava incidenti per ottenere denaro dagli automobilisti. virgilio.it
In preda ad un raptus di gelosia ha fatto irruzione in casa di una donna malmenando lei e il ragazzo che era in sua compagnia. Con l’accusa di lesioni personali e violazione di domicilio i carabinieri, hanno arrestato un uomo della provincia di Avellino. Il - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.