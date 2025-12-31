Autovelox mobili | tutti i controlli della notte di Capodanno e di inizio 2026 in Lombardia

Durante le festività di Capodanno e l'inizio del 2026 in Lombardia, le forze dell'ordine continuano a monitorare le strade con autovelox mobili. Questi controlli, svolti anche nelle ore notturne, mirano a garantire la sicurezza stradale e a prevenire comportamenti rischiosi. La presenza degli agenti e dei dispositivi mobili sottolinea l'attenzione delle autorità nel mantenere un ambiente di guida più sicuro durante i periodi di festa.

Anche in questi giorni di festa, non si ferma l'intenso lavoro degli agenti di polizia sulle principali strade della Lombardia: non mancano, infatti, nemmeno a cavallo tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026, i controlli effettuati dagli uomini in divisa con l'ausilio degli autovelox mobili. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Autovelox mobili: tutti i controlli della notte di Capodanno e di inizio 2026 in Lombardia Leggi anche: Autovelox mobili in Lombardia a Capodanno: ecco i controlli della velocità su strade e autostrade Leggi anche: Autovelox mobili: tutti i controlli della settimana in Lombardia Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Autovelox mobili: tutti i controlli sulle strade della Lombardia nella settimana di Natale; Autovelox mobili: tutti i controlli della settimana in Lombardia; Autovelox mobili in Lombardia a Capodanno: ecco i controlli della velocità su strade e autostrade; Tutte le vie controllate con l'autovelox e dagli accertatori della sosta. Autovelox mobili in Lombardia a Capodanno: ecco i controlli della velocità su strade e autostrade - Limiti di velocità, multe e “taglio” dei punti patente per chi non li rispetta ma anche quando le sanzioni provenienti da postazioni fisse sono contestabili ... ilgiorno.it

Controlli della velocità a Verona: la mappa degli autovelox - Controlli della velocità a Verona: autovelox, telelaser e le postazioni della Polizia Locale da oggi 29 dicembre al 4 gennaio ... veronaoggi.it

Autovelox e telelaser nel Lazio: i controlli della Polizia Stradale dal 31 dicembre al 4 gennaio 2026 - Con l’avvicinarsi dei festeggiamenti di fine anno e del primo weekend del nuovo anno, la Polizia Stradale ha predisposto una programmazione settimanale dei controlli elettronici della velocità sulle p ... msn.com

#Autovelox | Elenco delle postazioni mobili da lunedì #29dicembre a domenica #4gennaio Moderare la #velocità e rispettare i limiti per la nostra #sicurezza e quella degli altri! buff.ly/Uzm4vvn #Luceverde. x.com

La Polizia Stradale rende note le postazioni mobili per le festività. Controlli sulla A18 (zona Messina) e sulla Palermo-Catania. Ecco il calendario giorno per giorno e i rischi per chi corre troppo #autovelox - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.