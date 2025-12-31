Auto rubate ripulite e rimesse in vendita | scacco alla banda Affari per un milione di euro

Nell’ambito di un’operazione della polizia stradale di Albano, nove persone sono state arrestate per aver partecipato a un’organizzazione dedita al furto, riciclaggio e rivendita di auto. L’indagine ha portato alla scoperta di un giro illecito con affari stimati intorno a un milione di euro, evidenziando le modalità con cui vengono ripuliti e reintrodotti sul mercato veicoli sottratti.

