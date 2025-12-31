Auto precipita nel fiume volo pauroso Donna salvata grazie a un passante

Nella mattinata del 31 dicembre 2025, sulle strade della Valleriana a Pescia, un'auto è finita nel fiume a seguito di un volo improvviso. Per fortuna, una donna a bordo è stata salvata grazie all’intervento tempestivo di un passante. L’incidente ha suscitato attenzione e si sta ancora chiarendo l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Pescia (Pistoia), 31 dicembre 2025 – Tragedia sfiorata, nella mattinata di oggi, sulle strade della Valleriana. Per motivi al vaglio delle forze dell'ordine, poco prima delle 9, un'auto proveniente da Vellano è uscita di strada ed è volata nel fiume sottostante, addirittura saltando via della Val di Forfora, a poche centinaia di metri dal bivio del Ponte di Gemolano. Pescia (Pistoia): auto precipita nel torrente, volo spaventoso Un volo impressionante, di almeno 20 metri. A bordo del mezzo, una vecchia Fiat Panda di color giallo, una donna che era diretta in città, per portare i suoi due gatti dal veterinario.

