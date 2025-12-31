Auto lungo il percorso della fiamma olimpica | scattano rimozioni e sanzioni

A Brindisi, lungo il percorso della fiamma olimpica, sono state avviate le operazioni di rimozione di veicoli e l’applicazione di sanzioni, in conformità all’ordinanza vigente sulla viabilità. Nonostante l'informativa fosse nota da giorni, alcuni comportamenti hanno comunque richiesto interventi immediati per garantire la sicurezza e il rispetto delle disposizioni.

BRINDISI - L'ordinanza in materia di viabilità era nota da giorni, ma a qualcuno deve essere sfuggita. Sono circa 10 le auto rimosse dalla Polizia Locale di Brindisi al comando di Antonio Orefice, lungo le vie del centro interessate dal passaggio dei tedofori. I controlli sono scattati dopo l'una.

