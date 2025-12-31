Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2026-2028, entrata in vigore a fine dicembre 2025, gli automobilisti italiani si trovano di fronte a un inizio anno caratterizzato da aumenti nei costi legati all’auto. Pedaggi più elevati, carburante diesel più caro e un incremento dei premi assicurativi Rc rappresentano alcune delle principali novità previste per il 2026.

Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026-2028, approvata definitivamente dal Parlamento il 30 dicembre 2025, per gli automobilisti italiani si profila un avvio d’anno all’insegna dei rincari. La manovra economica introduce infatti una serie di interventi che incidono direttamente sui costi legati all’uso dell’auto, tra pedaggi autostradali, carburanti e assicurazioni. Il primo capitolo riguarda i pedaggi autostradali. Dal 1° gennaio 2026 scattano aumenti medi pari all’ 1,5%, in linea con l’inflazione programmata. L’adeguamento interessa molte concessionarie impegnate nell’aggiornamento dei piani economico-finanziari, dopo che una sentenza della Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimi i rinvii automatici degli aumenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Auto, il 2026 parte in salita. Pedaggi più cari, diesel più costoso e Rc in aumento

Leggi anche: Dal 2026 cosa cambia per gli automobilisti: RC Auto e diesel più cari da gennaio, rincari delle multe congelati

Leggi anche: Assicurazione RC Auto e diesel costano di più nel 2026, quanto vale il rincaro per gli autisti in Manovra

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Auto storiche e classiche: rally, pista, salita e regolarità. Ecco le date del 2026; EV in Europa 2026: mercato in crescita e nuovi modelli; Cortina, lo sfogo di Kristian Ghedina: «Le Olimpiadi si sono dimenticate di me»; Festeggiata la stagione 2025 da parte dell’AC e del GS Ascoli.

Auto elettriche più attese del 2026: ecco la Top 5 - Ecco la scelta di Rinnovabili tra city car e modelli premium più costosi ... rinnovabili.it