Auto distrutta dopo un' uscita autista salva per miracolo

Questa mattina, intorno alle sette, un’auto è uscita di strada e si è cappottata in un fosso. L’incidente ha causato danni significativi al veicolo, che si è ribaltato su un fianco. Fortunatamente, l’autista è stato salvato senza ferite gravi. L’evento evidenzia l’importanza di rispettare le norme di sicurezza alla guida e di mantenere prudenza in strada.

Intorno alle sette di questa mattina, una violenta fuoriuscita autonoma ha fatto sì che un'auto carambolasse fuori strada, finendo capottata su un fianco in un fosso. È successo sulla regionale 353, tra Castions e Bivio paradiso. Ne sarebbe uscita miracolosamente incolume l'autista, una donna del.

