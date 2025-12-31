Auto contro un albero dopo lo scontro all’incrocio | due giovani in ospedale

Nella mattinata di mercoledì 31 dicembre, alle ore 10.30 circa, si è verificato un incidente a Polpenazze del Garda, in via Calvagese. Due giovani sono rimasti coinvolti in uno scontro all’incrocio, con l’auto che è finita contro un albero. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e i feriti sono stati trasportati in ospedale per le cure necessarie.

Spaventoso incidente nella mattinata di mercoledì 31 dicembre, poco dopo le 10.30, in via Calvagese a Polpenazze del Garda, al confine con Calvagese della Riviera. Nell’impatto sono rimasti coinvolti un autocarro Fiat Ducato e un’auto Mg.Per cause ancora in corso di accertamento da parte della. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Auto contro un albero dopo lo scontro all’incrocio: due giovani in ospedale Leggi anche: Scontro tra due auto all'incrocio: due feriti in ospedale Leggi anche: Con l’auto contro l’albero dopo lo scontro. Guidatore ferito Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Auto finisce contro un albero, la conducente soccorsa e portata in ospedale; Incidente in Favorita, in auto contro un palo della luce e un albero: morto 18enne; Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un albero, Giuseppe muore a 18 anni; Treia, l'auto si schianta contro un albero: ragazza a Torrette in codice rosso. Auto fuori controllo urta un altro veicolo e poi impatta contro un albero: morto un 76enne - VERONA – Il pomeriggio odierno, 30 dicembre, è stato segnato da una tragedia consumatasi a Verona lungo Strada Bresciana, dove un uomo di 76 anni ha perso la vita dopo un violento schianto che ha ... nordest24.it

Auto si schianta contro albero: morto 18enne - Incidente mortale la scorsa notte a Palermo: un giovane di 18 anni, Giuseppe Filippone, è morto dopo che l’auto su cui viaggiava è finita contro un albero in zona Favorita. grandangoloagrigento.it

Palermo, 18enne finisce con l’auto contro un albero alla Favorita e muore - Incidente mortale la scorsa notte a Palermo: un giovane di 18 anni, è morto dopo che l'auto su cui viaggiava è finita contro un alb ... msn.com

Auto fuori controllo urta un altro veicolo e poi impatta contro un albero: morto un 76enne https://www.nordest24.it/verona-dramma-strada-bresciana-auto-contro-albero-76enne - facebook.com facebook

Auto si schianta contro un albero, muore a Palermo giovane di 18 anni. Incidente in viale Diana alla Favorita #ANSA x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.