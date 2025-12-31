Auto carambola fuori strada si ferma in un fosso semidistrutta

Questa mattina, intorno alle sette, un'auto ha perso il controllo uscendo dalla carreggiata. L’incidente ha provocato il ribaltamento e il fermo in un fosso, causando danni alla vettura e potenzialmente rischi per la sicurezza. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per gestire la situazione e verificare eventuali feriti.

Intorno alle sette di questa mattina, una violenta fuoriuscita autonoma ha fatto sì che un'auto carambolasse fuori strada, finendo capottata su un fianco in un fosso. È successo sulla regionale 353, tra Castions e Bivio paradiso. Ne sarebbe uscita miracolosamente incolume l'autista, una donna del.

