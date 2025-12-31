Aurora Livoli trovata morta a Milano ora spunta il messaggio choc

Aurora Livoli, la giovane trovata senza vita a Milano lunedì 29 dicembre nel cortile di via Paruta 74-76, è stata identificata. La tragica scoperta ha suscitato attenzione nella zona di Gorla, mentre emergono nuovi dettagli sul caso, tra cui un messaggio choc che ha attirato l’interesse delle autorità e dei media.

La giovane donna trovata senza vita lunedì 29 dicembre nel cortile interno di un condominio di via privata Paruta 74-76, nella zona di Gorla, ha finalmente un nome. Si chiamava Aurora Livoli, aveva 19 anni ed era nata a Roma, ma viveva a Monte San Biagio, in provincia di Latina. Il suo corpo è stato rinvenuto all'alba, in un contesto che fin da subito ha lasciato emergere interrogativi inquietanti e una lunga scia di dolore per chi la conosceva. Il ritrovamento ha scosso l'intero quartiere alla periferia nord-est di Milano, trasformando un cortile silenzioso in una scena al centro di un'indagine complessa.

Aurora Livoli trovata morta a Milano, oggi l’autopsia: si cerca ancora l’uomo che era con la 19enne - Solo l'autopsia potrà stabilire le cause del decesso di Aurora Livoli, trovata morta all'alba del 29 dicembre in un cortile a Milano ... fanpage.it

Aurora Livoli, chi era la 19enne trovata morta a Milano: l’adozione, l’università e il disagio interiore. “Ho Lucifero dentro di me”, scriveva sui social - È stata riconosciuta dopo la diffusione di un fotogramma estrapolato da una telecamera privata installata in via Padova, non lontano dal luogo in cui lunedì mattina, 29 dicembre, è stata ritrovata ... tg.la7.it

Paola Colombo / Tg1 Grazie alla diffusione delle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza, la donna trovata morta ieri in un cortile a Milano e' stata identificata in Aurora Livoli, 19enne nata a Roma e residente nella provincia di Latina. Secondo quant - facebook.com facebook

PODCAST | Mosca minaccia l’Europa, schierati in Bielorussia i super missili Oreshnik. Identificata la ragazza trovata morta a Milano, è la 19enne Aurora Livoli #ANSA x.com

