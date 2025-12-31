Aurora Livoli trovata morta a Milano l’uomo che la seguiva sul marciapiede e i segni sul corpo | cosa è successo in quel cortile L’ultima telefonata con i genitori e le altre fughe

Aurora Livoli è stata trovata morta a Milano. Le indagini si concentrano sull’uomo visibile nel video vicino a lei nelle ultime ore e sui segni sul suo corpo. Si stanno ancora chiarendo le circostanze dell’accaduto, inclusa l’ultima telefonata con i genitori e i precedenti tentativi di fuga. Al momento, l’identità dell’uomo che la seguiva nel cortile resta sconosciuta, mentre proseguono le indagini per fare luce sull’accaduto.

Non ha ancora un'identità l'uomo che compare nel video accanto ad Aurora Livoli nelle sue ultime ore di vita. Gli inquirenti però hanno messo a fuoco un profilo preciso: corporatura esile, altezza superiore di una ventina di centimetri rispetto alla ragazza, capelli corti e ricci, giubbino scuro addosso. È su di lui ora che si concentrano le indagini coordinate dal pm Antonio Pansa e condotte dai carabinieri del Nucleo investigativo guidati dal colonnello Antonio Coppola. Le telecamere di via Padova lo immortalano mentre cammina dietro Aurora la notte tra il 28 e il 29 dicembre, poco prima che la diciannovenne venisse trovata seminuda nel cortile di via Paruta 74.

