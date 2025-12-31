Aurora Livoli trovata morta a Milano lo zio | ‘É andata via senza soldi e senza cambio’

Aurora Livoli è stata trovata morta a Milano. La famiglia ricorda una giovane solare, intelligente e senza problemi, descrivendola come una persona affettuosa. Lo zio ha riferito che Aurora se ne è andata senza soldi e senza cambio, lasciando un vuoto nel cuore di chi le voleva bene. La notizia ha suscitato tristezza e interrogativi sulla sua scomparsa improvvisa.

Il racconto della famiglia: “Una ragazza solare, senza problemi”. «Era una ragazza solare, intelligente, affettuosa. Amava la musica, i trapper, ma era una giovane equilibrata». Così Massimo, zio di Aurora Livoli, ha ricordato la nipote nel corso della trasmissione Dentro la notizia, andata in onda il 31 dicembre. La 19enne, originaria di Monte San Biagio, è stata trovata morta a Milano in circostanze ancora tutte da chiarire. Secondo quanto raccontato dai familiari, Aurora non aveva mai manifestato segnali di disagio tali da far presagire un allontanamento definitivo. «È andata via senza soldi, senza un cambio, senza nulla – ha spiegato lo zio –. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Aurora Livoli trovata morta a Milano, lo zio: ‘É andata via senza soldi e senza cambio’ Leggi anche: Lo zio di Aurora Livoli, scappata da Latina e trovata morta a Milano: “Fuggita senza soldi, come è arrivata lì?” Leggi anche: Milano, identificata la 19enne trovata senza vita si tratta di Aurora Livoli Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Aurora Livoli, 19 anni: ecco chi è la ragazza trovata morta in un cortile a Milano. Si indaga per omicidio; Aurora Livoli, le tracce e i sospetti: i video, l’uomo con il giubbotto scuro, il cellulare sparito e le ultime telefonate; Donna morta a Milano, cosa sappiamo finora; Aurora Livoli trovata morta in via Paruta, 50 giorni tra la scomparsa e la chiamata ai genitori: cosa si sa. Chi era Aurora Livoli, trovata morta a 19 anni. L’ultimo video in via Padova, le «brutte compagnie» di Milano e quella frase su Instagram - Gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, e quella del femminicidio sembra la più plausibile: c’era un uomo, con lei, nelle ultime ore di vita, e ora gli inquirenti lo stanno cercando ... vanityfair.it

