Aurora Livoli morta a Milano | lutto cittadino a Monte San Biagio Rinviata l’autopsia

Il lutto per la scomparsa di Aurora Livoli, 19 anni, si estende dalla sua città natale di Monte San Biagio a Milano, dove è stata trovata senza vita. In segno di rispetto, i funerali si svolgono nel rispetto delle modalità previste, mentre l’autopsia, inizialmente programmata, è stata rinviata. La comunità si stringe intorno alla famiglia in questo momento di dolore.

Lutto cittadino a Monte San Biagio nel giorno dei funerali di Aurora Livoli, la ragazza di 19 anni trovata senza vita il 29 dicembre nel cortile di uno stabile a Milano. Questa la decisione dell'amministrazione comunale con il sindaco Federico Carnevale che nelle scorse ore ha firmato l'apposita.

Lo zio di Aurora Livoli, scappata da Latina e trovata morta a Milano: “Fuggita senza soldi, come è arrivata lì?” - it il riconoscimento della 19enne trovata morta a Milano e i giorni di angoscia dopo la sua scomparsa lo ... fanpage.it

Aurora Livoli, chi era la 19enne trovata morta a Milano: l’adozione, l’università e il disagio interiore. “Ho Lucifero dentro di me”, scriveva sui social - È stata riconosciuta dopo la diffusione di un fotogramma estrapolato da una telecamera privata installata in via Padova, non lontano dal luogo in cui lunedì mattina, 29 dicembre, è stata ritrovata ... tg.la7.it

Le ultime ore di Aurora Livoli: da cellulare, chat e filmati le possibili tracce sull'assassino x.com

Youmedia Fanpage.it. . "Non vi preoccupate torno, sono qua". Aveva detto ai familiari dopo una "fuga" da Latina Aurora Livoli. In quella casa non è mai tornata. Era il suo il cadavere ritrovato in un cortile di un condominio di Milano e identificato solo ieri sera, d - facebook.com facebook

