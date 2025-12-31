Aurora Livoli le ultime ore della 19enne morta a Milano | la camminata di notte in via Paruta l' uomo che la inseguiva e il decesso

Le ultime ore di Aurora Livoli, 19 anni, sono al centro delle indagini a Milano. La ragazza, scomparsa da 56 giorni, è stata trovata morta in un cortile di via Paruta. Le immagini delle telecamere mostrano una camminata notturna e la presenza di un uomo con lei, alimentando il mistero sulle circostanze del suo decesso. Indagini in corso cercano di fare luce su quanto accaduto.

È giallo sulle ultime ore di vita di Aurora Livoli, la 19enne romana trovata morta nel cortile di una palazzina in via Paruta a Milan.

