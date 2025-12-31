Aurora Livoli le ultime ore della 19enne a Milano | chi era l’uomo con lei? Sentite alcune persone nella notte L’autopsia il 2 gennaio

Le indagini su Aurora Livoli, la giovane di 19 anni trovata senza vita a Milano, sono in corso. Si cercano ancora risposte sulle ultime ore trascorse con l’uomo che era con lei e sui dettagli della vicenda. L’autopsia è prevista per il 2 gennaio, mentre le forze dell’ordine raccolgono testimonianze e elementi utili per fare chiarezza sulla tragica vicenda.

Milano, 31 dicembre 2025 – Proseguono a ritmo serrato le indagini sul caso di Aurora Livoli, la ragazza di 19 anni trovata morta nel cortile di un condominio di via privata Paolo Paruta, a Milano. I carabinieri della compagnia Milano Porta Monforte e del nucleo radiomobile, a cui sono state affidate le indagini, sono al lavoro per ricostruire attimo dopo attimo ciò che è accaduto nei momenti precedenti il decesso della giovane di Monte San Biagio, in provincia di Latina, e di risalire all'identità dell'uomo che appare insieme a lei in alcune immagini riprese dalle telecamere presenti nella zona vicina al luogo del ritrovamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Aurora Livoli, le ultime ore della 19enne a Milano: chi era l’uomo con lei? Sentite alcune persone nella notte. L’autopsia il 2 gennaio Leggi anche: Aurora Livoli trovata morta a Milano, oggi l’autopsia: si cerca ancora l’uomo che era con la 19enne Leggi anche: Aurora Livoli, l'adozione a 6 anni e l'inquietudine: «Ho Lucifero dentro». Ricostruite le ultime ore: c'è una traccia per trovare l'uomo che era con lei Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Le ultime ore di Aurora Livoli: le indagini su cos'ha fatto a Milano la 19enne scappata di casa due mesi fa; Donna morta a Milano, cosa sappiamo finora; L'autopsia sul cadavere di Aurora Livoli, i suoi ultimi spostamenti e l'uomo ripreso dalle telecamere: le indagini sull'omicidio; Aurora Livoli, i 50 giorni lontano da casa: dalla scomparsa alla telefonata ai genitori. Indagine per omicidio sulla morte di Aurora Livoli, oggi l’autopsia: caccia all’uomo visto con lei l'ultima notte - Gli investigatori stanno ricostruendo le ultime ore della 19enne trovata morta in via Paruta: si cerca il telefono e l'uomo ripreso dalle telecamere ... affaritaliani.it

Aurora Livoli trovata morta a Milano: svolta nelle indagini dopo l’identificazione - Aurora Livoli trovata morta a Milano: svolta nelle indagini dopo l'identificazione. mam-e.it

Aurora Livoli, gli ultimi giorni con «gli amici di strada» e la possibile svolta dal cellulare. Sui social scriveva: «Ho Lucifero dentro» - Si chiamava Aurora Livoli la giovane trovata senza vita nella mattinata di lunedì 29 gennaio nel cortile di un condominio di via Paruta, nella periferia est di Milano. ilmattino.it

Aurora Livoli, la 19enne di Roma trovata morta a Milano. La pista del femminicidio, caccia all'uomo che era con lei ift.tt/TRrAIaf x.com

Paola Colombo / Tg1 Grazie alla diffusione delle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza, la donna trovata morta ieri in un cortile a Milano e' stata identificata in Aurora Livoli, 19enne nata a Roma e residente nella provincia di Latina. Secondo quant - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.