Aurora Livoli l' adozione a 6 anni e l' inquietudine | Ho Lucifero dentro Ricostruite le ultime ore | c' è una traccia per trovare l' uomo che era con lei

Aurora Livoli, adottata all'età di sei anni, è stata trovata senza vita nel cortile di un condominio a Milano. La sua storia, segnata dall'inquietudine e da un passato complesso, sta emergendo attraverso le ultime ore di vita e una traccia che potrebbe condurre all'uomo che era con lei. Un'indagine in corso cerca di ricostruire le circostanze di questa tragedia.

