Aurora Livoli la verità dall’autopsia | come è morta la 19enne a Milano

L'autopsia di Aurora Livoli, la ragazza di 19 anni trovata senza vita a Milano, fornirà elementi fondamentali per comprendere le cause della sua morte. L’esame, ancora in corso, mira a chiarire i dettagli di un episodio che ha suscitato grande attenzione nella comunità. I risultati dell’autopsia saranno determinanti per fare luce sulla vicenda e rispondere ai quesiti ancora aperti.

Sarà l’esame autoptico a chiarire molti dei punti ancora oscuri sulla morte di Aurora Livoli, la ragazza di 19 anni rinvenuta senza vita nel cortile interno di un condominio in via privata Paolo Paruta, a Milano. I risultati dell’accertamento medico-legale saranno fondamentali per stabilire l’esatta causa del decesso e verificare l’eventuale presenza di segni di violenza sul corpo della giovane, inclusa la possibilità di abusi sessuali. L’autopsia è stata calendarizzata per il 2 gennaio, dopo il completamento delle procedure formali di identificazione e delle comunicazioni previste dalla normativa ai familiari. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

La morte di Aurora #Livoli, uccisa a 19 anni in un cortile di #Milano. Si cerca un uomo ripreso dalle telecamere di sorveglianza della zona. “Ho Lucifero dentro di me”, gli ultimi messaggi sui social. Il dolore dei familiari. #Tg1 Roberta Ferrari x.com

Si svolgerà venerdì 2 gennaio l'autopsia sul corpo di Aurora Livoli, la ragazza di 19 anni nata a Roma e residente nella provincia di Latina, trovata morta lunedì mattina a Milano. #ANSA - facebook.com facebook