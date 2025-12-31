Aurora Livoli la straziante rivelazione del padre | cosa diceva alla famiglia

Aurora Livoli ha condiviso una rivelazione che ha scosso la sua famiglia, portando alla luce aspetti finora rimasti nascosti. In un contesto di dolore e riflessione, i parenti e amici si sono riuniti per offrire supporto e ascolto. Questa testimonianza apre una finestra su un episodio importante e delicato della loro vita, segnando un momento di confronto e comprensione.

In casa Livoli il silenzio è rotto solo dalle voci di parenti e amici accorsi per stringersi attorno alla famiglia. La notizia che nessun genitore vorrebbe mai ricevere ha lasciato Ferdinando, il padre di Aurora, senza parole. È lui stesso a raccontare di aver riconosciuto la figlia dalle immagini circolate sui media, un momento che ha segnato definitivamente queste settimane di angoscia. Raggiunto telefonicamente, l'uomo parla con la voce spezzata dall'emozione, come riportato da Il Messaggero, mentre cerca di ricostruire ciò che è successo e ciò che, ancora oggi, resta inspiegabile. Aurora Livoli, la 19enne di Roma trovata morta a Milano. La pista del femminicidio, caccia all'uomo che era con lei. Grazie alla diffusione delle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza, la donna trovata morta ieri in un cortile a Milano e' stata identificata in Aurora Livoli, 19enne nata a Roma e residente nella provincia di Latina.

