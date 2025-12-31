Aurora Livoli la 19enne di Roma trovata morta a Milano La pista del femminicidio caccia all' uomo che era con lei

Aurora Livoli, 19 anni di Roma, è stata trovata senza vita a Milano in un cortile. Le indagini si concentrano sulla pista del femminicidio, poiché sul suo corpo sono stati rinvenuti segni compatibili con uno strangolamento. La polizia sta cercando di identificare un uomo che era con lei al momento della morte, nel tentativo di chiarire le dinamiche di questa tragedia.

La pista che stanno seguendo gli investigatori è quella del femminicidio. Sul corpo di Aurora Livoli, la 19enne nata a Roma e residente in provincia di Latina, a Monte San Biagio, trovata morta lunedì a Milano in un cortile, sono stati trovati segni al collo - compatibili con uno strangolamento -.

Aurora Livoli, chi era la 19enne trovata morta a Milano: l’adozione, l’università e il disagio interiore. “Ho Lucifero dentro di me”, scriveva sui social - È stata riconosciuta dopo la diffusione di un fotogramma estrapolato da una telecamera privata installata in via Padova, non lontano dal luogo in cui lunedì mattina, 29 dicembre, è stata ritrovata ... tg.la7.it

Aurora, la fuga da Latina verso la morte a Milano. Gli inquirenti: «Scappava spesso, ogni mese» - Poco dietro, un ragazzo alto e magro con una felpa in pile bianca, ripreso dalla stessa telecamera. ilmattino.it

Paola Colombo / Tg1 Grazie alla diffusione delle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza, la donna trovata morta ieri in un cortile a Milano e' stata identificata in Aurora Livoli, 19enne nata a Roma e residente nella provincia di Latina. Secondo quant - facebook.com facebook

PODCAST | Mosca minaccia l’Europa, schierati in Bielorussia i super missili Oreshnik. Identificata la ragazza trovata morta a Milano, è la 19enne Aurora Livoli #ANSA x.com

