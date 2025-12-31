Aurora Livoli indagini sulle telefonate e caccia all’uomo con il pile bianco Rinviata l’autopsia

Le indagini in corso riguardano alcune telefonate e le immagini di sorveglianza che mostrano Aurora Livoli insieme a un uomo alto, magro e con un pile bianco. È stata rinviata l’autopsia, mentre si prosegue con gli accertamenti per chiarire i fatti. Le autorità stanno analizzando tutti gli elementi raccolti, compresi i dettagli delle riprese e delle telefonate, per fare chiarezza sulla vicenda.

Indagini sulle telefonate, accertamenti sulle immagini della telecamere che hanno ripreso lei e un uomo, alto, magro e con un pile bianco. Prosegue il lavoro dei carabinieri sul caso di Aurora Livoli, la ragazza di 19 anni trovata morta nel cortile di un condominio di via privata Paolo Paruta, a Milano. I carabinieri della compagnia Milano Porta Monforte e del nucleo radiomobile, a cui sono state affidate le indagini, sono al lavoro per ricostruire attimo dopo attimo ciò che è accaduto nei momenti precedenti la morte della 19enne di Monte San Biagio e di risalire all’identità dell’uomo che appare insieme a lei in alcune immagini riprese dalle telecamere presenti nella zona vicina al luogo del ritrovamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Aurora Livoli, indagini sulle telefonate e caccia all’uomo con il pile bianco. Rinviata l’autopsia Leggi anche: Aurora Livoli, chi era la ragazza morta a Milano: i lividi sul collo e il mistero dell'uomo con il pile bianco filmato con lei Leggi anche: L'autopsia sul cadavere di Aurora Livoli, i suoi ultimi spostamenti e l'uomo ripreso dalle telecamere: le indagini sull'omicidio Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Aurora Livoli, le tracce e i sospetti: i video, l’uomo con il giubbotto scuro, il cellulare sparito e le ultime telefonate; Il video di Aurora Livoli, uccisa in via Paruta: cammina davanti all’uomo che potrebbe averla strangolata; Aurora Livoli, caccia all’uomo filmato con lei: magro, capelli ricci corti e un giubbino scuro, la seguiva sul marciapiedi; Aurora Livoli, 19 anni di Latina: identificata la ragazza trovata morta in via Paruta a Milano. Aurora Livoli, indagini sulle telefonate e caccia all’uomo con il pile bianco. Rinviata l’autopsia - Le indagini sul caso di Aurora Livoli: ricerca dell'uomo con pile bianco ripreso dalle telecamere e analisi delle telefonate. ilfattoquotidiano.it

Aurora Livoli, le ultime ore della 19enne a Milano: chi era l’uomo con lei? Sentite alcune persone nella notte. L’autopsia il 2 gennaio - Si cerca l'uomo che la seguiva sul marciapiedi, ripreso dalle telecamere presenti nella zona vicina al luogo del ritrovamento del corpo. msn.com

Aurora Livoli, chi era la giovane trovata morta a Milano: l'adozione a sei anni e l'animo tormentato, "Ho Lucifero dentro" - Si indaga su un uomo con indosso un pile bianco che è stato ripreso mentre la seguiva dalle telecamere di videosorveglianza ... affaritaliani.it

Aurora Livoli: la chimica, Ultimo, i libri e quel viaggio verso Milano senza soldi né indumenti x.com

Paola Colombo / Tg1 Grazie alla diffusione delle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza, la donna trovata morta ieri in un cortile a Milano e' stata identificata in Aurora Livoli, 19enne nata a Roma e residente nella provincia di Latina. Secondo quant - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.