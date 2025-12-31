Aurora Livoli i messaggi inquietanti su Instagram | Ho Lucifero dentro di me I timori dei genitori per le brutte compagnie

Aurora Livoli, giovane ragazza, ha condiviso messaggi inquietanti su Instagram, affermando di avere “Lucifero dentro di me”. I genitori, preoccupati per le sue difficoltà e il supporto psicologico già in corso, sono scioccati dall’esito. La vicenda solleva interrogativi sulla gestione delle problematiche adolescenziali e sui segnali premonitori che spesso passano inosservati. Un caso che evidenzia l’importanza di un attento ascolto e intervento tempestivo.

"Aveva avuto qualche difficoltà, per questo era seguita da uno psicologo. Ma non c'era nulla che potesse farci pensare a un epilogo simile". Massimo Basile parla a Repubblica dalla caserma di Fondi, dove ha portato il cognato, Ferdinando Livoli, per firmare le carte che certificano la morte della figlia Aurora, ritrovata cadavere e con segni di violenza sul corpo in un androne di un palazzo di via Paruta, a nord di Milano. Aurora aveva 19 anni, ed è stata ritrovata senza vita lunedì 29 dicembre: frequentava la stessa scuola di Paolo Mendico, lo studente di 14 anni di Santi Cosma e Damiano che a settembre si era tolto la vita perché non ne poteva più, secondo la denuncia dei genitori, degli episodi di bullismo.

