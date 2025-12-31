A partire dal 31 dicembre 2025, verrà applicato un aumento dei prezzi su 393 marche di sigarette e tabacco, secondo quanto comunicato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La modifica interesserà principalmente sigari e tabacco trinciato, con variazioni stabilite dai produttori e importatori nelle ultime settimane del 2025. Questa variazione rappresenta un aggiornamento normativo importante per il settore del tabacco in Italia.

Dal 31 dicembre 2025 entra in vigore un aumento di prezzo per 393 marche di tabacco e sigarette. L’aggiornamento è stato pubblicato dall’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e riguarda soprattutto sigari e tabacco trinciato, con variazioni richieste da produttori e importatori nelle prime due settimane di dicembre. Si tratta di un passaggio distinto, ma collegato, ai rincari fiscali previsti dalla legge di bilancio 2026, che inizieranno a produrre effetti dal 1° gennaio. L’aumento di prezzo su tabacco e sigarette. Con la manovra, il governo Meloni ha programmato un rafforzamento graduale delle accise sui prodotti del tabacco lungo un orizzonte di tre anni. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Aumento prezzo sigarette dal 2026: la tabella con i rincari

Leggi anche: Dal 1° gennaio 2026 aumenta il prezzo delle sigarette: la tabella dei rincari per pacchetto

Leggi anche: Dal 1° gennaio 2026 aumentano le sigarette: la tabella dei rincari pacchetto per pacchetto

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Nuovi aumenti per sigarette e tabacco: come cambiano prezzi e accise; Manovra 2026: stangata sui prezzi, ecco tutti gli aumenti in arrivo; Sigarette più care dal 1° gennaio: scattano le nuove accise e il conto sale fino al 2028; Manovra, stangata su gasolio e tabacchi: ecco tutti gli aumenti in arrivo.

Dal 1° gennaio 2026 aumentano le sigarette: la tabella dei rincari pacchetto per pacchetto - Ogni pacchetto costerà di più: ecco quanto aumenta davvero il prezzo, con la tabella. urbanpost.it