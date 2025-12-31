In occasione dell’arrivo del 2026, è tradizione scambiare auguri e messaggi di buon anno. Questa fase di transizione tra passato e futuro invita a riflettere, condividere speranze e rinnovare i desideri. In questa guida troverai frasi e immagini adatte a esprimere i tuoi auguri, in modo semplice e rispettoso, per salutare il nuovo anno con sincerità e sobrietà.

La notte di San Silvestro è chiusura e nuovo inizio. È il momento in cui un anno termina e se ne apre un altro, tra bilanci personali, desideri sospesi e promesse che spesso restano non dette. Inviare un pensiero e una frase di auguri diventa un modo per condividere la speranza e un desiderio di felicità, ma anche per dire che siamo presenti. Ciò che conta è trovare le parole in grado di rispecchiare ciò che sentiamo: sarà un modo per salutare l’anno che si chiude e accogliere il 2026 con entusiasmo. - “L’anno che sta arrivando tra un anno passerà io mi sto preparando è questa la novità” (Lucio Dalla) Frasi di San Silvestro: salutare l’anno che finisce. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Auguri di buon anno: frasi (anche d’autore) e immagini per salutare l’arrivo del 2026

Leggi anche: Buon anno 2026: frasi, immagini e auguri da inviare su WhatsApp per iniziare l’anno

Leggi anche: Buon anno 2026: frasi, immagini e auguri da inviare su WhatsApp per iniziare l’anno

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Buon anno: le frasi migliori per fare gli auguri a Capodanno 2026; Buon anno, buon 2026. Le migliori frasi per fare gli auguri a Capodanno; Auguri di buon anno 2026: le migliori frasi e immagini da inviare; Capodanno 2026: le migliori frasi per augurare Buon Anno.

Auguri di buon anno, le frasi più belle e originali da inviare a Capodanno 2026 - Abbiamo raccolto le frasi più originali e belle da inviare a Capodanno 2026 come augurio ai propri cari nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio ... fanpage.it