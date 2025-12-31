Attivo il maxi-impianto fotovoltaico energia green a Linate

Il nuovo impianto fotovoltaico di Milano Linate, realizzato dal Gruppo A2a e gestito da Sea, è ora attivo. Questo impianto rappresenta un passo importante verso l’utilizzo di energia rinnovabile nello scalo aeroportuale, contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO2 e promuovendo pratiche più sostenibili. La sua installazione rafforza l’impegno per un settore dell’aviazione più attento all’ambiente e all’efficienza energetica.

È entrato in esercizio il nuovo impianto fotovoltaico di Milano Linate, realizzato dal Gruppo A2a, all’interno dello scalo gestito da Sea. Dotato delle migliori tecnologie disponibili su un’area a prato di circa 9 ettari, non diversamente utilizzabile, la produzione attesa supera i 10 GWh di energia rinnovabile all’anno, con un beneficio ambientale di circa 5.000 tonnellate di Co2 evitate e una produzione annua di energia rinnovabile equivalente al consumo elettrico di circa 3.700 abitazioni. Si tratta di una importante tappa nel percorso di decarbonizzazione dei consumi elettrici dell’aeroporto, in quanto circa il 20% dell’energia utilizzata giornalmente proviene direttamente da questa infrastruttura sita all’interno dello scalo di Linate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Leggi anche: Linate, energia green con il nuovo impianto fotovoltaico Leggi anche: Impianto fotovoltaico a Milano Linate per coprire il 20% dei consumi dell’aeroporto Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Pomezia, ecco dove passerà il cavo elettrico da 20.000 Volts che collegherà il maxi fotovoltaico da 10mila pannelli. Orio, pronto il maxi impianto fotovoltaico - La notizia di due giorni fa del finanziamento europeo di 2,9 milioni al progetto per l’installazione di impianti per la ricarica elettrica dei mezzi che circolano all’interno dello scalo fa il paio ... ecodibergamo.it Maxi impianto fotovoltaico: "Continueremo la battaglia" - La giunta di San Giuliano non si ferma nonostante la sentenza del tribunale amministrativo "Stiamo studiando le carte. lanazione.it Maxi impianto fotovoltaico nell’ex cava dismessa fornirà energia pulita a 11mila famiglie - Il recupero ambientale delle cave dismesse è una sfida complessa che richiede interventi mirati per ripristinare l’equilibrio del territorio. greenme.it PISTA BOB APERTA! Ti ricordiamo che la pista bob è aperta TUTTI I GIORNI durante le vacanze di Natale, insieme al tapis roulant per la risalita. A impianto attivo si paga un ticket di 10€ per ogni bob che viene utilizzato, il biglietto è valido tutto il giorno. P - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.