Attività da giugno ad agosto

Da giugno ad agosto, anche nelle Marche sono aperte le iscrizioni ai Centri Estivi della FITP. Nel 2025, questa iniziativa ha coinvolto numerosi giovani tennisti locali, offrendo un’opportunità di crescita e divertimento durante l’estate. La partecipazione è aperta a tutti i giovani appassionati di tennis, che desiderano migliorare le proprie abilità in un ambiente stimolante e sicuro. Le iscrizioni sono già attive per l’estate 2026.

Anche nelle Marche sono aperte le iscrizioni ai Centri Estivi della FITP, che nel 2025 hanno visto tanti giovani tennisti del nostro territorio partecipare e così sarà anche nell'estate 2026. Basta iscriversi sul sito ufficiale FITP, per trovare tutte le proposte che nel corso dei mesi di giugno, luglio e agosto sono organizzate dall'Istituto Superiore di Formazione Roberto Lombardi. Sette le sedi, tutte multidisciplinari, in località turistiche dislocate in punti strategici del territorio italiano: Brallo di Pergola (Lombardia), Paderno del Grappa (Veneto), Serramazzoni (Emilia Romagna), Castel di Sangro (Abruzzo), Fiuggi (Lazio), Sibari (Calabria) e Sciacca (Sicilia).

