Attivata la casetta dell’acqua a Melezzole Federico Gori | Altro passo verso la sostenibilità

Il Comune di Montecchio ha recentemente attivato una casetta dell’acqua a Melezzole, offrendo un servizio di acqua potabile accessibile alla comunità locale. Federico Gori ha commentato questa iniziativa come un ulteriore passo verso la promozione della sostenibilità e la riduzione degli sprechi. Questa operazione si inserisce nella strategia del Comune per favorire comportamenti più responsabili e rispettosi dell’ambiente.

Il Comune di Montecchio ha ultimato nei giorni scorsi l'attivazione di una casetta dell'acqua potabile nella frazione di Melezzole. L'iniziativa, riferisce l'amministrazione, segue quella già attivata nel capoluogo e vuole essere un incentivo all'uso dell'acqua pubblica. Montecchio, attivata la casetta dell'acqua a Melezzole - Gori: "altro passo verso la sostenibilità" NewTuscia – TERNI – Il Comune di Montecchio ha ultimato nei giorni scorsi l'attivazione di una casetta dell'acqua potabile nella frazione di Melezzole.

