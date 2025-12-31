Attirato in trappola e ucciso niente domiciliari per il killer pentito di Antonio Natale

Da fanpage.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte di Assise ha respinto l’istanza dei legali di Gennaro Pacilio, collaboratore di giustizia, considerato l’esecutore materiale dell’omicidio di Antonio Natale. Pacilio, attirato in trappola e ucciso, non potrà beneficiare di domiciliari. La decisione conferma la posizione della giustizia nel caso, evidenziando la severità delle misure previste nei confronti di chi partecipa a reati così gravi.

La Corte di Assise ha respinto l'istanza presentata dai legali di Gennaro Pacilio, oggi collaboratore di giustizia, ritenuto esecutore materiale dell'omicidio di Antonio Natale. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

