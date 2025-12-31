Atteso discorso fine anno di Mattarella
Alle 19.50, si attende il discorso di fine anno del Presidente Mattarella, un momento di riflessione e di saluto alla nazione. Contestualmente, una foto significativa mostra una giovane donna che sorride e sventola il Corriere della Sera, con il titolo
19.50 La storica foto di una ragazza sorridente che sventola il Corriere della Sera,col titolo "E'nata la Repubblica italiana".L'immagine,simbolo della vittoria del referendum per la Repubblica il 2 giugno 1946, è uno degli elementi scelti per la scenografia del discorso di fine anno del Presidente della Repubblica,Sergio Mattarella,che ricorderà la ricorrenza: 80 anni nel 2026. I giovani, il lavoro, l'appello per la pace e la coesione sociale, questi i temi che affronterà. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche: Quanto dura il discorso di Mattarella fine anno 2025: la durata
Leggi anche: Mattarella e il discorso di fine anno, le immagini del backstage dal Quirinale
Giovani e coesione: i discorsi di Mattarella di fine anno dal 2015; Mattarella prepara il discorso di Fine Anno: I giovani prendano in mano le sorti della Repubblica; Il vero Capodanno, Putin diventa un cartone animato; San Silvestro in tv: il discorso di Mattarella, musica e cult in attesa del nuovo anno.
Discorso Mattarella fine anno (2025) streaming e diretta tv: dove vederlo live - DISCORSO MATTARELLA STREAMING TV – Nella serata di oggi, mercoledì 31 dicembre 2025, in diretta dal Palazzo del Quirinale, a Roma, alle ore 20,30 viene trasmesso in diretta tv il tradizionale discorso ... tpi.it
Mattarella, discorso di fine anno in diretta alle 20.30: verrà trasmesso a reti unificate - Stasera il messaggio di fine anno del presidente Mattarella con l'appello ai cittadini, e specialmente ai giovani, a prendere in mano le loro sorti e quindi anche quelle della Repubblica. ilmattino.it
Sergio Mattarella discorso di fine anno 2025/ Diretta video messaggio Capodanno 2026: cosa dirà il Presidente - Discorso di fine anno 2025 del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: info diretta video streaming. ilsussidiario.net
Backstage Quirinale: i preparativi per il discorso di Mattarella
Dalla prigione dello sconforto e della sofferenza ci libera la parola di Gesù: ogni profezia trova in Lui il compimento atteso. Papa Leone XIV [tratta da: "Discorso pronunciato da papa Leone XIV durante l'Angelus in Piazza San Pietro" - 17/12/2025] - facebook.com facebook
Questa sera San Marino RTV trasmetterà il tradizionale discorso di fine anno dei Capitani Reggenti, Matteo Rossi e Lorenzo Bugli. In anteprima alle 19.15 e nuovamente in onda alle 20.15, anticipando quello del Presidente della Repubblica italiana Sergio M x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.