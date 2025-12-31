Atteso discorso fine anno di Mattarella

Alle 19.50, si attende il discorso di fine anno del Presidente Mattarella, un momento di riflessione e di saluto alla nazione. Contestualmente, una foto significativa mostra una giovane donna che sorride e sventola il Corriere della Sera, con il titolo

19.50 La storica foto di una ragazza sorridente che sventola il Corriere della Sera,col titolo "E'nata la Repubblica italiana".L'immagine,simbolo della vittoria del referendum per la Repubblica il 2 giugno 1946, è uno degli elementi scelti per la scenografia del discorso di fine anno del Presidente della Repubblica,Sergio Mattarella,che ricorderà la ricorrenza: 80 anni nel 2026. I giovani, il lavoro, l'appello per la pace e la coesione sociale, questi i temi che affronterà. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

