Questa sera alle 21.20 su Canale 5, si svolge il tradizionale concerto di Capodanno in musica, trasmesso da Mediaset. Tra gli artisti presenti ci sono Umberto Tozzi, The Kolors, Baby K e Raf, pronti a offrire un intrattenimento musicale per celebrare l’arrivo del 2026. L’evento rappresenta un appuntamento consolidato per salutare l’anno appena iniziato con musica e atmosfera festosa.

I n diretta questa sera dalle 21.20 circa su Canale 5, Capodanno in musica è il tradizionale concerto per festeggiare l'arrivo del 2026 trasmesso dal canale Mediaset. Padrona di casa Federica Panicucci insieme a Fabio Rovazzi e, come d'abitudine, un nutrito parterre di artisti che saliranno sul palco di Piazza della Libertà a Bari per cantare i loro più grandi successi. L'evento sarà disponibile anche su Mediaset Infinty e verrà trasmesso in simulcast sulle frequenze di sulle frequenze di Radio 101 e Radio Norba.

Attesi questa sera Umberto Tozzi, The Kolors, Baby K e Raf.

