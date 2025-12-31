Attesi questa sera Umberto Tozzi The Kolors Baby K e Raf
Questa sera alle 21.20 su Canale 5, si svolge il tradizionale concerto di Capodanno in musica, trasmesso da Mediaset. Tra gli artisti presenti ci sono Umberto Tozzi, The Kolors, Baby K e Raf, pronti a offrire un intrattenimento musicale per celebrare l’arrivo del 2026. L’evento rappresenta un appuntamento consolidato per salutare l’anno appena iniziato con musica e atmosfera festosa.
I n diretta questa sera dalle 21.20 circa su Canale 5, Capodanno in musica è il tradizionale concerto per festeggiare l’arrivo del 2026 trasmesso dal canale Mediaset. Padrona di casa Federica Panicucci insieme a Fabio Rovazzi e, come d’abitudine, un nutrito parterre di artisti che saliranno sul palco di Piazza della Libertà a Bari per cantare i loro più grandi successi. L’evento sarà disponibile anche su Mediaset Infinty e verrà trasmesso in simulcast sulle frequenze di sulle frequenze di Radio 101 e Radio Norba. Federica Panicucci in bikini leopardato alle Maldive X Leggi anche › Federica Panicucci presenta il “Concerto di Natale 2025” su Canale 5: musica e solidarietà Capodanno in musica 2026: i cantanti e gli ospiti dello show stasera 31 dicembre su Canale 5. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Leggi anche: Umberto Tozzi, nell’album L’ultima notte rosa live feat con Laura Pausini, Raf, The Kolors
Leggi anche: Umberto Tozzi pubblica l’album L’ultima notte rosa live, feat con Pausini, Raf
I grandi concerti di Milano del 2026: i più attesi dell’anno; “Capodanni di Puglia” per destagionalizzare il turismo.
Umberto Tozzi prova a Bari per il Concertone di Capodanno: ed è subito «Ti amo» - Il cantautore emoziona in piazza Libertà con “Ti Amo”: il concerto sarà trasmesso domani in diretta su Canale 5 ... lagazzettadelmezzogiorno.it
‘Gloria’ di Umberto Tozzi diventa un musical: “Cerchiamo la protagonista” - La determinazione che avevamo noi: la voglia, la fame, la grinta,. deejay.it
Umberto Tozzi, addio alle scene live con 12 nuovi concerti - Dopo l'ultimo live all'Arena di Verona, un sold out con ospiti come Raf e Laura Pausini che ieri sera ha chiuso 'L'ultima notte rosa the final tour', Umberto Tozzi oggi ha annunciato le ultime date ... ansa.it
Stash The Kolors e Umberto Tozzi! Viva i giovani che onorano la storia!
FLASH METEO – ARRIVA L’ARIA FREDDA Dopo la giornata mite di oggi, il tempo cambierà rapidamente. Da martedì pomeriggio/sera sono attesi venti freddi e secchi dai Balcani, che porteranno un calo delle temperature. Il momento più freddo è previsto - facebook.com facebook
#duse2526 Come da tradizione, il Teatro Duse accoglie questa sera ore 21 uno degli appuntamenti musicali più attesi delle festività: il concerto degli Harlem Gospel Choir, il più celebre e longevo coro gospel d’America teatroduse.it/spettacoli/har… x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.