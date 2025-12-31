Attesi questa sera Umberto Tozzi The Kolors Baby K e Raf

Questa sera alle 21.20 su Canale 5, si svolge il tradizionale concerto di Capodanno in musica, trasmesso da Mediaset. Tra gli artisti presenti ci sono Umberto Tozzi, The Kolors, Baby K e Raf, pronti a offrire un intrattenimento musicale per celebrare l’arrivo del 2026. L’evento rappresenta un appuntamento consolidato per salutare l’anno appena iniziato con musica e atmosfera festosa.

I n diretta questa sera dalle 21.20 circa su Canale 5, Capodanno in musica è il tradizionale concerto per festeggiare l’arrivo del 2026  trasmesso dal canale Mediaset. Padrona di casa Federica Panicucci insieme a Fabio Rovazzi e, come d’abitudine, un nutrito parterre di artisti che saliranno sul palco di Piazza della Libertà a Bari per cantare i loro più grandi successi. L’evento sarà disponibile anche su Mediaset Infinty e verrà trasmesso in simulcast sulle frequenze di sulle frequenze di  Radio 101  e  Radio Norba. Federica Panicucci in bikini leopardato alle Maldive X Leggi anche › Federica Panicucci presenta il “Concerto di Natale 2025” su Canale 5: musica e solidarietà Capodanno in musica 2026: i cantanti e gli ospiti dello show stasera 31 dicembre su Canale 5. 🔗 Leggi su Iodonna.it

