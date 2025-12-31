Attesa troppo lunga scoppia la furia al pronto soccorso Infermiera schiaffeggiata davanti ai pazienti
Un episodio di violenza si è verificato nel pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa, in Campania. Un’infermiera è stata schiaffeggiata dalla figlia di una paziente, riportando ferite. L’incidente si inserisce in un contesto di crescenti tensioni e aggressioni contro il personale sanitario, evidenziando la necessità di interventi per garantire la sicurezza di chi opera nelle strutture di emergenza.
Ennesimo episodio di violenza contro il personale sanitario in Campania. Nella serata di ieri, martedì 30 dicembre, all’ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa un’infermiera in servizio presso il Pronto Soccorso è stata aggredita fisicamente dalla figlia di una paziente, riportando ferite. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: Tensione al Pronto soccorso. Individuo dopo lunga attesa inveisce contro gli infermieri
Leggi anche: Aggredisce infermiera davanti alla figlia e minaccia la pediatra: «Ti lancio addosso il computer». Arrestata 40enne in pronto soccorso
Liste d’attesa troppo lunghe in Italia, ci vogliono 2 anni per un esame - I pazienti segnalano che per una gastroscopia è necessario attendere 720 giorni. quifinanza.it
Sanità, liste d’attesa troppo lunghe: il 10% degli italiani sceglie di non curarsi - Lo fanno perché le liste d'attesa sono troppo lunghe e perché non possono permettersi di rivolgersi alla sanità privata a pagamento. ilgazzettino.it
Due aggressioni ai danni del personale sanitario al Moscati di #Aversa ieri sera: la figlia di una paziente in codice verde ha aggredito un’infermiera e l’ha presa a schiaffi lamentando tempi di attesa troppo lunghi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che han - facebook.com facebook
Oramai da troppo tempo io mi chiedo come stiamo... In attesa dei due grandi concerti negli Ippodromi di Roma e Milano, #Emma svela le date nei festival d’Italia con il suo LIVE TOUR 2026 Biglietti in vendita dalle ore 14.00 di domani, venerdì 19 dice x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.