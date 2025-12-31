Attesa troppo lunga scoppia la furia al pronto soccorso Infermiera schiaffeggiata davanti ai pazienti

Un episodio di violenza si è verificato nel pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa, in Campania. Un’infermiera è stata schiaffeggiata dalla figlia di una paziente, riportando ferite. L’incidente si inserisce in un contesto di crescenti tensioni e aggressioni contro il personale sanitario, evidenziando la necessità di interventi per garantire la sicurezza di chi opera nelle strutture di emergenza.

Sanità, liste d’attesa troppo lunghe: il 10% degli italiani sceglie di non curarsi - Lo fanno perché le liste d'attesa sono troppo lunghe e perché non possono permettersi di rivolgersi alla sanità privata a pagamento. ilgazzettino.it

Due aggressioni ai danni del personale sanitario al Moscati di #Aversa ieri sera: la figlia di una paziente in codice verde ha aggredito un’infermiera e l’ha presa a schiaffi lamentando tempi di attesa troppo lunghi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che han - facebook.com facebook

