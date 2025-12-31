Attesa per il discorso di fine anno di Mattarella | il dietro le quinte e la foto storica Cosa dirà il Capo di Stato nel suo undicesimo messaggio
Stasera alle 20.30, il presidente Sergio Mattarella si rivolge nuovamente agli italiani con il suo undicesimo discorso di fine anno, trasmesso in diretta televisiva. In attesa delle sue parole, si approfondiscono i retroscena e si rivela una foto storica legata a questo momento. Un appuntamento che invita a riflettere sui temi più rilevanti per il Paese, con l’attenzione rivolta al messaggio del Capo di Stato.
Sergio Mattarella come di consueto parlerà agli italiani questa sera alle 20.30, in diretta televisiva e a reti unificate. Lo farà in piedi, dallo Studio alla Vetrata del Quirinale, per l’ undicesimo messaggio di fine anno da quando è stato eletto per la prima volta Presidente della Repubblica, nel 2015. Un intervento che durerà circa quindici minuti e che, più che fermarsi sul bilancio di un anno complesso, proverà a indicare una direzione per quello che si apre. Al centro del discorso la Repubblica. Al centro del discorso ci sarà la Repubblica: si apre infatti l’anno del suo ottantesimo anniversario. 🔗 Leggi su Open.online
